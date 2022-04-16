لبنان | إحباط مغادرة غير شرعية عبر زورق عند نقطة العريضة

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أوقفت قوة تابعة للجيش اللبناني زورقًا في المياه الاقليمية اللبنانية على متنه عشرون شخصًا كانوا يحاولون مغادرة الشواطئ اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وأفادت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان بأنّ الزورق كان عند نقطة العريضة ويحمل عشرين شخصًا من الجنسية السورية بينهم أطفال ونساء.

وأثناء توقيف الزورق قفز أربعة أشخاص منهم إلى البحر في محاولة للفرار لكن سرعان ما تمّ توقيفهم.

وسُلم الموقوفون الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.