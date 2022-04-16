لبنان | مخيّب للآمال.. أهالي الطلاب في الخارج يعترضون على قانون الدولار الطالبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 12:23 مساءً

رأت لجنة الأهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية أن “قانون الدولار الطالبي جاء مخيبا للآمال وعلى قياس تعليمات سلطة المصارف وأزلامها في مجلس النواب، الذي تجاهل أن المطلب الأساسي لوضع هذا القانون الاستثنائي، مساعدة الطلاب المتعثرين” ، مشيرةً الى أنّ “مجلس النواب فاجأنا بقانون لن يستطيع الكثير من الطلاب الاستفادة منه، ما دامت المصارف هي صاحبة القرار الاستنسابي في تطبيقه بغياب الدولة المسؤولة”.

وبحثت اللجنة موضوع هبة الريجي للطلاب “وتقاعس وزارة الخارجية ومماطلتها في تسليم المساعدة التي أقرت للطلاب المستحقين، وما تخفيه هذه المماطلة من أهداف واضحة للاستغلال السياسي والانتخابي من موظفي وزارة الخارجية الممسكين بهذا الملف”.

هذا وشددت على أن “مشروع قانون الكابيتال كونترول بالصيغة التي عرضت في اللجان المشتركة، تؤكد أن سلطة الفساد مستمرة في التعدي على حقوق الناس من خلال الاستيلاء على أموال المودعين وتحميلهم خسائر الهندسات المالية المشبوهة التي استفادت منها المصارف وأزلام السلطة… وكأنما الغاية من هذا القانون استكمال الاستيلاء على ما تبقى من ودائع بتجاوز للحقوق الدستورية والقانونية للملكية الفردية بقناع قانوني لذئاب السلطة”.