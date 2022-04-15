لبنان | مصطفى علوش: حزب الله “بلطجي لبنان”.. و”نازي” بعقليته

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 10:23 مساءً - اعلن نائب رئيس تيار المستقبل السابق مصطفى علوش انه مؤسس في تيار المستقبل، وليس من السهولة تغيير دمه، مؤكدا انه خرج من هذا التيار، ولكن نهجه السياسي لم يتغير كثيرا.

واشار علوش في حديث خاص لـ”صوت بيروت انترناشونال” وعبر برنامج “مع ديانا” الى ان “هناك خلافا على مسائل محددة، وخلافا في وجهة النظر مع ما قرره رئيس تيار المستقبل”، قائلا: لا اعتبر نفسي ممثلا لتيار المستقبل ولا الرفاق الذين اعتزلوا، مشددا على انه لا يستطيع الخروج من تيار المستقبل الا عبر الاستقالة من المنصب الذي كان يرأسه، مؤكدا انه لا يمثل تيار المستقبل في الانتخابات.

واعتبر علوش انه “علينا ان نستمر في الانتخابات وان لا نقبل بالفراغ”.

وقال في حديثه انه “مع الخروج من السلطة والذهاب الى المعارضة، وعدم المقاطعة النهائية، لافتا الى ان المعارضة الجدية تكون عبر معارضة دستورية برلمانية، ومن المفروض ان نؤسس معارضة جدية في البرلمان.

واشار علوش الى ان “من استقال من تيار المستقبل وترشح للانتخابات النيابية ليس هدفه خوض المعارك ضد بعضنا، بل رؤيتنا هي عدم ترك الفراغ.”

انتخابيا، اعتبر علوش ان “كل من يقتنع بالرؤية والبرنامج الاقتصادي والسياسي على المستوى المحلي والوطني الذين يطرحهم سيصوت له في طرابلس، لافتا الى انه مواطن عادي قرر ان يترشح والفرد الذي يقتنع برؤيته وبرنامجه هو من يقرر اذا سيصوت له، مشيرا الى ان هناك أمورا لم يتفق عليها مع اللواء أشرف ريفي لذلك لم يترشح على لائحته”.

واعتبر ان “اي شخصية تتوافق معنا بالرؤية الاستراتيجية للبلد التي يسموها “سيادية” وهي مخالفة للتوجه الذي ينجر فيه البلد والذي أدى الى دماره اقتصاديا واجتماعيا وامنيا سنتوافق معه بعد الانتخابات”.

وردا على سؤال له علاقة بتهميش مدينة طرابلس، قال علوش ان “طرابلس ليست المدينة الوحيدة المهمشة بل البلد كله مهمشا، ورؤيتنا هي ان طرابلس هي جزء من لبنان وليست جزيرة قائمة، مشددا على ان قناعته هي ان طرابلس مدينة بقلب بلد ولا نستطيع عزلها”.

وفي سياق الحديث، لفت علوش الى “اننا فشلنا بالكثير من الخيارات على مدى السنوات الماضية، وتعلمنا من أخطائنا، واليوم لدينا برنامجا، واعلن ان رؤيتنا السياسية اليوم هي اعادة البلد الى الخارطة لفتح المجال مجددا للاستثمارات”.

وعن تسمية رئيس الحكومة الجديدة، رأى علوش انه مع اي مواطن لبناني لديه المؤهلات الكافية لترأس الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان الاهم ان يكون رجل دولة.

أما عن القانون الانتخابي، اكد علوش انه “مع القانون النسبي الا انه ضد اي قانون يفصّل الدوائر الانتخابية على اساس ان يكون المسيحي لديه اكثرية مبنية على قراره والمسلم نفس الامر”.

واعتبر ان “التيار الوطني الحر هو اكثر طرف متضررا من الانتخابات المقبلة وان حزب الله هو “بلطجي لبنان”، و”نازي” بعقليته، كما رأى انه يجب ان لا نقبل تقاسم السلطة والوجود في السلطة من وراء حزب الله وان نكون واجهته”.

ولفت علوش الى ان التسوية التي حصلت في2016 أدت الى تدهور الوضع بشكل سريع، كما اعلن انه “في الفترة السابقة اكثرية رفاقنا داخل تيار المستقبل طرحوا اشكالية كبيرة حول تسمية ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

وختم علوش قائلا: اعتبر نفسي ممثلا للخط الحقيقي الذي حلمنا فيه داخل تيار المستقبل، وكل شخص فاسد داخل التيار عليه ان يحاكم، مشيرا الى ان كل من شارك في الحكم وتقاسم السلطة مع الفساد هو فاسد”.