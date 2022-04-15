لبنان | بين الجديدة وعمشيت.. سرقة ومخدّرات وأعمال غير قانونيّة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجديدة – المتن السوريين (زر) و(ع.ج) و(ع.ح) لتأليفهم عصابة سرقة سيارات، وتعاطي المخدرات والتجول من دون أوراق قانونية، وبيع السيارات المسروقة، بحسب بيان صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه.

كذلك، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عمشيت – جبيل كلاً من السوري (ف.ك) والمواطنين (ع.م) وشقيقه (م.م) لإقدام الأول والثالث على تعاطي المخدرات، تجول الأول والثاني من دون أوراق قانونية، وحيازة مسدس من دون ترخيص، ولمحاولتهم نقل سيارة مسروقة من المنطقة المذكورة باتجاه البقاع لصالح أحد تجار السيارات المسروقة.

كما بوشر التحقيق مع الموقُوفِين بإشراف القضاء المختص.