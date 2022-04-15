لبنان | وليام نون لصوت بيروت إنترناشونال: التشكيلات القضائية التي لم توقع بعد هي ما يعرقل التحقيق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 5:13 مساءً

وقع اشكال صباح اليوم بين اهالي شهداء مرفأ بيروت والجيش اللبناني امام جامعة الكلسيك، وذاك بعد عدم السماح لهم بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب انتهائه من المشاركة في احتفال عيد الفصح بالجامعة.

واكد اهالي الشهداء ان قرار اليوم جاء بعد عدة محاولات من اخذ موعد للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولكن دون جدوا، كما ان تم التواصل مع وزير المالية قبل يومين للقاء معه ولم يعاود الاتصال بنا.

واضاف المتحدث باسم أهالي الضحايا وليم نون انه: “لا يمكن هدم الاهراءات قبل القرار الظني”، متابعاً: “نحن نتابع الضغط على الحكومة لعدم هدم الاهراءات، مشدداً على ان التشكيلات القضائية التي لم توقع بعد هي ما يعرقل التحقيق حتى اللحظة”.

كما واشار احد المشاركين:” ان بعض اهالي الشهداء تتعرض للتهديد بالشخصي من اجهزة في الدولة”.

هذا وكان اهالي شهداء المرفأ امس قد نفذوا وقفة احتجاجية وذلك بعد اصدار قرار بهدم اهراءات المرفأ، رافضين هذا القرار ما كما افاد ويليم نون امس قائلًا: “نحن ضد هدم الإهراءات وكنا في انتظار إمضاء التشكيلات القضائية وبدلاً من ذلك يهدمون الإهراءات لينسى الناس هذا الانفجار”.