لبنان | بعد معلومات عن حادثة دهس في مطمر الجديدة.. بلدية بيروت توضّح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 10 دقائق

عطفاً على الخبر المتداول والمتضمن كلاماً مغلوطاً منسوباً لمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود فيما يتعلق بوفاة أحد نابشي النفايات في مطمر الجديدة وتوقف عمليات رفع النفايات، نشرت دائرة العلاقات في بلدية بيروت التوضيح الآتي:

يهم دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن توضح للرأي العام أن الآلية التي دهست أحد نابشي النفايات في مطمر الجديدة ليست تابعة لبلدية بيروت، بل هي لشركة “رامكو”.

وأشار الى أن الشخص الذي تم دهسه في مطمر الجديدة لازال على قيد الحياة لغاية اللحظة، ونتمنى لله الشفاء العاجل، لذلك اقتضى التوضيح.