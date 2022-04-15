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لبنان | بعد جريمة مقتل كلب على يد فتاة في البقاع.. وزير البيئة يتحرّك

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 3:13 مساءً

بعدما إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يوثّق لحظة قتل كلب بطريقة وحشية، من قِبل فتاة، في البقاع الغربي، أعلنت الناشطة البيئية غنى نحفاوي أن القضية أصبحت في عهدة المدعي العام البيئي اياد البردان الذي بدأ باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وتتم متابعتها من جمعيات الرفق بالحيوان.

وشكرت نحفاوي وزير البيئة ناصر ياسين على متابعة القضية مع المدعي العام البيئي، واصلة الشكر لقوى الأمن الداخلي التي تابعت القضية فور انتشار الفيديو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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