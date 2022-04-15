لبنان | كيف سيكون طقس عيد الفصح؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر ومعتدل نهاراً ومائل الى البرودة، ويستمر في الايام المقبلة، يترافق مع ارتفاع تدريجي وطفيف بدرجات الحرارة .

ويتحول الطقس الى حار وجاف يومي الاحد والاثنين، يترافق مع رياح مغبرة وارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٣ درجة بقاعا بين ٦ و ٢١ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٩ درجات

– الجو : مشمس مع سحب عالية خفيفة

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠ ٪؜

– الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٤ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مستقر معتدل وقليل السحب والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٥ و ٢٤ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.

الاحد: مستقر وحار قليلاً وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٧ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.