لبنان | كيف سيكون طقس عيد الفصح؟

- 1/2
- 2/2
توقعات الطقس
يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر ومعتدل نهاراً ومائل الى البرودة، ويستمر في الايام المقبلة، يترافق مع ارتفاع تدريجي وطفيف بدرجات الحرارة .
ويتحول الطقس الى حار وجاف يومي الاحد والاثنين، يترافق مع رياح مغبرة وارتفاع كبير بدرجات الحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٣ درجة بقاعا بين ٦ و ٢١ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٩ درجات
– الجو : مشمس مع سحب عالية خفيفة
– الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠ ٪
– الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٤ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: مستقر معتدل وقليل السحب والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٥ و ٢٤ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.
الاحد: مستقر وحار قليلاً وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٧ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.