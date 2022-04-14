لبنان | بوشكيان: النبيذ اللبناني ينافس أهم الماركات الأوروبية الفاخرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 7:15 مساءً

أشار وزير الصناعة “جورج بوشكيان” الى أنه يواصل جولاته الصناعية “لتفقد معامل الانتاج والاستماع الى أصحابها عن التحديات التي يواجهونها، كما الى النجاحات التي يحققونها، لا سيما في قطاع النبيذ والمشروبات الروحية الذي غدا على شهرة واسعة وحقق انتشارا كبيرا في عواصم اوروبا واميركا”.

وذكر أنّ العلامات التجارية والماركات اللبنانية باتت مطلوبة وتنافس أهم النبيذ الاوروبي الفاخر.

وزار بوشكيان اليوم، Chateau Heritage والتقى صاحبه الدكتور ضرغام توما، الذي قدم شرحا مستفيضا عن صناعة النبيذ.

هذا واكّد بوشكيان ان “نمو هذه الصناعة جعلها أكثر من هواية وحولها الى مغامرة وتحد نجح فيه اللبنانيون”.

كما دعاهم الى “الاستثمار في هذه الصناعة وفي كل صناعة مرتبطة بالتصنيع الزراعي والغذائي وفي صناعة التكنولوجيا والمعلوماتية، وفي كل صناعة فيها استثمار للموارد البشرية اللبنانية التي تتمتع بكفاءات ومهارات عالية”.