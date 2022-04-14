لبنان | أهالي ضحايا تفجير المرفأ: ممنوع هدم الإهراءات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 7:17 مساءً

رفض أهالي ضحايا انفجار المرفأ قرار مجلس الوزراء هدم إهراءات المرفأ من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية، مساء اليوم الخميس.

وتحدّث ويليام نون باسم أهالي الضحايا قائلًا: “نحن ضد هدم الإهراءات وكنا في انتظار إمضاء التشكيلات القضائية وبدلاً من ذلك يهدمون الإهراءات لينسى الناس هذا الانفجار”.

واضاف: “ممنوع هدم الإهراءات فيما القرار الظني لم يصدر بعد فليتركوا التحقيق يسير وهناك عدة دراسات لاستبدال هدم الإهراءات بتدعيمها”.

من جهته، قال نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين: “كل بناء قابل للتدعيم ليبقى شاهداً على المأساة ومبنى الاهراءات غير قابل للاستخدام ونطالب بإبقائه شاهدا تذكاريا لثالث أكبر تفجير في العالم ولكي يتصالح الناس مع جراحهم”.

وكان وزير الإعلام “زياد مكاري” قد صرّح عقب اجتماع لمجلس الوزراء أنّ الحكومة وافقت على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في 2020، والذي أسفر عن مقتل 215 شخصا على الأقل.

وقال مكاري إن القرار استند إلى “تقرير فني” خلص إلى أنه من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، مضيفا أن تجديدها سيكون مكلفا للغاية. وطالبت عائلات ضحايا الانفجار ببقاء صوامع الحبوب المتهالكة في مكانها كنُصب تذكاري على الأقل، ولو إلى حين الانتهاء من التحقيق المتوقف في الانفجار.

هذا وأشار الى أنه تم تكليف وزيري الداخلية والثقافة في لبنان بالإشراف على إنشاء نصب تذكاري “تخليدا لذكرى شهداء المرفأ”.

ويقول المسؤولون إن لبنان بحاجة لسعة تخزين إضافية لمواجهة النقص العالمي في الحبوب نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا التي يستورد منها لبنان معظم احتياجاته من القمح.