لبنان | انتشار 30 مراقبًا تابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان من أجل الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 6:18 مساءً

كشف نائب رئيس المراقبين في الاتحاد الأوروبي “ياريك دوماينسكي” نشر 30 مراقبا في المناطق اللبنانية كافة، حيث سيراقبون العملية الانتخابية إلى حين انتهاء الانتخابات . ومن مناطقهم، سيرسلون تقاريرهم إلى المحللين في البعثة في بيروت”.

وأشار دوماينسكي الى أنّ “منهجية بعثة الاتحاد الأوروبي تعتمد على مراقبتنا المباشرة. ولهذا السبب، نشرنا مراقبينا في مهمة طويلة المدة منذ الآن، أي شهر قبل اليوم الانتخابي. نريد فهم العملية الانتخابية وتغطية كل جوانبها، بما فيها الجانب اللوجيستي، والحملات الإنتخابية وتمويلها، وهو عامل أساسي في لبنان، إضافة إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

في السياق نفسه، لفتت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أن “كبير المراقبين في البعثة “جورج هولفيني” كان صرح خلال الترحيب بوصولهم إلى بيروت بأن عملهم أساسي لنا، أنتم آذاننا وعيوننا في الميدان. وعند وصولهم إلى المناطق المحددة لهم، سيلتقون المعنيين في العملية الانتخابية ومنهم المرشحون وممثلو المجتمع المدني”.

وأشارت البعثة في بيانها إلى أن “الفريق الرئيسي المكون من 10 محللين انتخابيين وصل إلى بيروت في 27 آذار لمواكبة الجوانب المختلفة للعملية الانتخابية. وقبل أيام من اليوم الانتخابي، سيصل مراقبون لمدة قصيرة إلى بيروت وسينضمون إلى البعثة لعملية الفرز والتصويت والعد”.

هذا وأعلنت أن يوم الإنتخابات ستتكون بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات من 150 مراقبا من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، والنرويج وسويسرا. وفي آخر مرحلتين من المهمة، ستصدر بلسان رئيسها بيانها الأولي للنتائج بعد يومين من الانتخابات في 17 أيار.

وبعدها، ستنشر تقريرا نهائيا يتضمن تقييما نهائيا للعملية الانتخابية ومجموعة من التوصيات بشأن الإصلاحات لتحسين الانتخابات في المستقبل. وستبقى البعثة في لبنان إلى حين انتهاء الإنتخابات النيابية.