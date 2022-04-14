لبنان | كنعان: قطعنا شوطًا كبيرا بانهاء مواد الموازنة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد النائب ابراهيم كنعان ان “لجنة المال قطعت شوطا كبيرا بانهاء مواد الموازنة وصولا الى المادة 90 وستستكمل الاسبوع المقبل الاقرار ودعوة الحكومة لاجتماع حول سعر الصرف المعتمد في الموازنة”.

كلام كنعان جاء بعد جلسة عقدتها لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022.

وذكر كنعان ان “لجنة المال قررت دعوة وزير الأشغال لمناقشة الرسوم التي يقترحها والتعديلات على عدد من البنود المتعلقة بوزارته وبالمطار”.

كما حضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، آلان عون، حسن فضل الله، ياسين جابر، محمد الحجار، ادي ابي اللمع، علي فياض، فؤاد مخزومي، امين شري، بلال عبدالله، رولا الطبش، ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم، علي المقداد، سيزار ابي خليل، فريد البستاني. كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.