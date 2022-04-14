لبنان | بخاري ملتقيًا السفيرة الفرنسية.. بحث في الشراكة المالية لدعم لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 6:25 مساءً

التقى السفير السعودي في لبنان “وليد بخاري” السفيرة الفرنسية ” آن غريو”.

ووصف السفير السعودي اللقاء بأنه هام ومثمر، مشيرا الى أنهما تطرّقا إلى مواضيع آلية تنفيذ الشراكة المالية لدعم العمل الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.

ونشر صورة على حسابه في تويتر قائلا انهما تبادلا أيضًا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت ​وزارة الخارجية السعودية​، أعلنت عودة السفير السعودي الى لبنان في بيان جاء فيه “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني ​​نجيب ميقاتي​​، من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية و​الأمن​ية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير السعودية ​​وليد البخاري​​، إلى جمهورية لبنان الشقيقة”.