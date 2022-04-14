لبنان | المساعدات الخاصة بعمّال أوجيرو عالقة بين البنك المركزي والمصارف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 5:00 مساءً

طالب المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” المسؤولين في المصرف المركزي بالاسراع في تحويل قيمة المساعدة الإجتماعية وبدلات النقل الخاصة بالعاملين الى المصارف.

وقال المجلس في بيان: “بعد اللغط في خصوص عدم تمكن الزملاء العاملين في هيئة “اوجيرو” من تسلم قيمة المساعدة الإجتماعية وبدلات النقل من المصارف، وبعد الإستفسارات والإتصالات التي اجريت لتوضيح هذا الامر، تبين ان المشكلة هي بين مصرف لبنان والمصارف”.

وبناء على ذلك، حضّ المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو” “السادة المسؤولين في المصرف المركزي على الاسراع في تحويل المبالغ الى المصارف، والتي نتمنى عليها التجاوب مع طلبات الزملاء العاملين لجهة عدم تقييد السحوبات بسقف محدد – تعميم حاكم مصرف لبنان .

وأضاف أنه “في حال عدم التزام المصرف المركزي تحويل الاعتمادات المطلوبة، او عدم قيام اي مصرف بدفع المستحقات كاملة سيتم التعامل معه بإعتبارنا في حل من التزاماتنا تجاهه (مبدأ المعاملة بالمثل ) لجهة القيام باعمال صيانة الخطوط الهاتفية او الانترنت او الخطوط التأجيرية للمصرف لغير الملتزم. وعليه، سيتابع المجلس هذا الموضوع حسب الاصول القانونية”.