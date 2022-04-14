لبنان | خبر سار من وزير الصحة يتعلق بدعم الدواء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

أبلغ وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض​، خلال اجتماع في ​وزارة الصحة العامة​، مع ​نقابة مستوردي الأدوية​ في لبنان، قرار مجلس الوزراء الموافقة على تحويل 13 مليونًا وحوالى ثلاثمئة ألف دولار، لاستيراد أدوية للأمراض السرطانية والمزمنة ومواد أولية لزوم الصناعة المحلية للدواء ومستلزمات طبية ضرورية وحليب للأطفال. وقد باشر ​مصرف لبنان​ بإجراء التحويلات المالية اللازمة.

وأكد الأبيض أنّ “الحكومة، ونظرًا لأهمية ملف الدواء، أكدت استمرارية الدعم”، مشيرًا إلى أنه “اتفق مع وزير المالية ​يوسف خليل​ على هامش اجتماع مجلس الوزراء، على الآلية الواجب اعتمادها لاستمرارية تأمين الأموال اللازمة لملف الدواء وعدم تكرار ما حصل أخيرا”، كاشفًا أن “أي تحويل للأموال من قبل مصرف لبنان، لم يتم خلال الأسابيع الأربعة الماضية”.

وشكر الأبيض “بعض الشركات التي لم توقف استيراد الأدوية إلى لبنان رغم التأخير الذي حصل في تحويل الأموال”، كما دعا “الشركات العالمية التي جمدت التوريد إلى التسريع في استئناف نشاطها وتعويض النقص الحاصل في سوق الدواء، بعد حل المسألة المالية”، كما أبدى ثقته بـ”الانعكاس الإيجابي لهذا التطور على سوق الدواء”، مؤكدًا أن “ملف الدواء وتأمينه في الوقت اللازم، وبالسعر المقبول للمرضى يحتل مقدمة الأولويات في وزارة الصحة”.