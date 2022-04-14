لبنان | السفير القناعي زار عون: الكويتيون لم ينقطعوا عن بلدهم الثاني لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 60 دقيقة

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 5:03 مساءً

تمنى السفير ​الكويت​ي لدى ​بيروت​ ​عبد العال القناعي​، أن “تكون التفاهمات بين ​لبنان​ و​صندوق النقد الدولي​ تسير بطريقة أسرع وأوضح كي يتخطى لبنان المصاعب المالية التي يمر بها”.

وبعد زيارته ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، اعتبر أن “الكويت بلد شقيق للبنان وترحب بأي زيارة لأي مسؤول في أي وقت، ولبنان يستاهل كل خير، والكويتيون لم ينقطعوا عن لبنان ولم يكن هناك حظر بل تحذير من بعض الأوضاع الأمنية، ولبنان هو البلد الثاني للكويتيين”.

كما التقى وزير الداخلية بسام مولوي السفير الكويتي عبد العال القناعي.

وقال القناعي بعد اللقاء، “نقلت حرص الكويت على أفضل العلاقات مع لبنان الشقيق وناقشنا تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة المخدرات وقد شدد الوزير على حرصه على القيام بكل ما هو ممكن لتعزيز ما هو أفضل لهذين البلدين”.

من جهة أخرى، قال مولوي، “لم نشكّ يومًا بمحبة الكويت للبنان هنيئاً لنا جميعاً بالمبادرة العربية التي انطلقت من الكويت وتحيات كل اللبنانيين إلى القيادة الكويتية”.