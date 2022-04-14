لبنان | وزير الطاقة: شراء الغاز من مصر يتطلب ضمانات أمريكية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 3:58 مساءً

قال وزير الطاقة وليد فياض اليوم الخميس إن إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية يستلزم ضمانات أمريكية على عدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلا عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي.

وقال الوزير وليد فياض عقب محادثات مع وزير البترول المصري طارق الملا “الأمر حاليا بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا”.

من جهته، أكد الملا “التزام مصر ودعمها للبنان الشقيق في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندة مصر لأشقائها اللبنانيين، وان اتفاقية توريد الغاز تمثل اسهاما مصريا في حل مشكلة الطاقة بلبنان”، مشددا على “أهمية الانتهاء من باقي الإجراءات للبدء في التوريد”.

وقد حضر المباحثات عن الجانب اللبناني سفير لبنان في مصر علي الحلبي والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك والمديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة المهندسة أورور فغالي. وعن الجانب المصري رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الدكتور مجدي جلال ونائبه للعمليات المهندس يس أحمد ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير المحاسب هشام نور الدين ووكيل وزارة البترول للمكتب الفني المهندس علاء حجر.

يعاني لبنان من أزمة حادة في إمدادات الكهرباء يسعى لحلها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة كهرباء في شمال لبنان. لكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن.