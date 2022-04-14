لبنان | وزير الإعلام: تخصيص مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الاعلام زياد المكاري، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، انه تم عرض للإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وطلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم ليعاد النظر بها في جلسة لاحقة”.

واشار الى ان “المجلس وافق على تخصيص مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيروت تمكينا لمباشرة مهامها، وقال إن “مشروع السرية المصرفية سيعاد عرضه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لمناقشته كما تم تشكيل لجنة وزارية لاتخاذ التدابير التحضيرية لزيارة البابا خلال حزيران”.

من جهة أخرى قال مكاري أن الحكومة وافقت ا على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في 2020، والذي أسفر عن مقتل 215 شخصا على الأقل.

مشيراً إلى أن إن القرار استند إلى “تقرير فني” خلص إلى أنه من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، مضيفا أن تجديدها سيكون مكلفا للغاية. وطالبت عائلات ضحايا الانفجار ببقاء صوامع الحبوب المتهالكة في مكانها كنُصب تذكاري على الأقل، ولو إلى حين الانتهاء من التحقيق المتوقف في الانفجار.

وقال مكاري إنه تم تكليف وزيري الداخلية والثقافة في لبنان بالإشراف على إنشاء نصب تذكاري “تخليدا لذكرى شهداء المرفأ”