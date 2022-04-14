لبنان | سفارة لبنان في فيينا: انضمام لبنان الى اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت سفارة لبنان في فيينا في بيان، “أنه بتاريخ 13 نيسان 2022، سلّم المندوب الدائم للبنان لدى مكتب الأمم المتّحدة والمنظّمات الدوليّة في فيينّا السفير ابراهيم عسّاف، إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسّي، وثيقة انضمام لبنان الى اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة”.

وذكر البيان “أنّ المدير العام للوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة هو الجهة الوديعة لهذا الإتفاق. وقد علّق المدير العام للوكالة على قبول لبنان لهذا الإتفاق في تغريدة على حسابه على تويتر، ووصفه بالخبر السار، وقال إنّ لبنان هو الدولة 92 التي تنضمّ للإتفاق”.

وأشار إلى “أنّ مجلس النوّاب اللبناني سبق وأقرّ هذا الإتفاق بموجب القانون رقم 224 تاريخ 16/7/2021، كما تمّ قبوله وإثباته بموجب المرسوم 8357 تاريخ 10/9/2021. وسيدخل الإتفاق حيّز التنفيذ بالنسبة للبنان ابتداء من تاريخ تسليم وثيقة إبرامه، بحسب ما تنصّ عليه المادة 12 من الإتفاق”.

وأوضح البيان أنّ قبول لبنان لهذا الإتفاق، سيمكّنه في المستقبل من استضافة العديد من المؤتمرات وورش العمل التي تقترح الوكالة أحياناً عقدها في دول المنطقة، كما أنّه سيسهّل استقبال موظّفي وخبراء الوكالة في لبنان، للمساعدة في برامج تدريب وبناء قدرات المتخصّصين في الهيئة اللبنانية للطاقة الذريّة.