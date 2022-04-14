لبنان | حراك المتعاقدين: لتأمين حق الحوافز للمعلمين والطلاب للمشاركة في الإمتحانات الرسمية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

أصدر رئيس “حراك المتعاقدين” حمزة منصور بيانا، حول استحقاق إجراء الإمتحانات الرسمية، تساءل فيه: “كيف لمعلم أن يذهب إلى المراقبة في الإمتحانات الرسمية لقاء بدل مالي يومي 80 ألف ليرة بينما يدفع كلفة التنقل 200 ألف ليرة أو أكثر، أو كيف يذهب الى التصحيح من محافظة إلى أخرى ويدفع بدل تنقل 600 ألف يوميا ليقبض ما يوازيها أو أكثر بقليل سيدفعه هو الآخر لقاء بدل طعام أثناء التصحيح من الصباح إلى المساء؟.

أضاف:” هل ممنوع علينا التحدث في هذا الموضوع أيضا؟ وهل في رفع هذه المظلمة وهذا الحق أي تجن على وزارة التربية ؟ إذا كان كذلك؟ هل علينا الصمت والسكوت والإصغاء وعدم النضال لرفع الظلم والقهر حتى لا تزعج من تزعج؟ وهل هذا سيغضب الوزارة ويدفعها إلى خفض ساعات تعاقدك مرة جديدة عقابا لك على جرأتك ؟

ولفت منصور الى “ان هذا البيان ينشر بعد أكثر من شهر على رفع حراك المتعاقدين كتابا إلى وزارة التربية يطالبها فيه بتأمين حوافز للمعلمين والطلاب المشاركين في الإمتحانات الرسمية ولم يأت الرد فكان البيان”.