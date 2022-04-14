لبنان | بحصلي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لا انقطاع في المواد الغذائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ 14 دقيقة

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث لموقع صوت بيروت انترناشونال انه لن يكون هناك في الوقت الحاضر اي انقطاع في المواد الغذائية سيما السكر والزيت والقمح مشيراً انه رغم كل الصعوبات كل البضائع موجودة في الاسواق وهذا يدل على انه ليس هناك بوادر لاي ازمة اقله لمدة شهر ونصف او شهرين.

وشدد على ان لا خطر بفقدان اي سلعة والمشكلة تكمن في ارتفاع اسعارها بسبب الحرب الاوكرانيةو ارتفاع الاسعار عالمياً.

واذ لفت إلى ان السكر ارتفع سعره بشكل كبير اشار الى وصول شحنات من السكر و بالتالي يجب ان ينخفض سعره.

ورداً على سؤال حول ارتفاع اسعار السلع، اشار الى ان هناك ارتفاع للاسعار عالمياً وفقاً لتقرير لمنظمة الغذاء العالمية وبالتالي هذا سينعكس على الاسعار في لبنان وذلك بسبب الحرب الاوكرانية تاركاً الامور رهناً للتطورات في هذه الحرب وتداعياتها على العالم كله التي كان لها اثراً كبيراً على الاقتصاد العالمي.

واذ اوضح ان هناك عنصران للامن الغذائي الاول وجود الغذاء والثاني الوصول الى الغذاء اكد ان لامشكلة لجهة وجود الغذاء في الوقت الحاضر اما بالنسبة للوصول الى الغذاء فهناك صعوبة اذ قد لا يتمكن المواطنون من شراء ما يحتاجونه بسبب ارتفاع الاسعار.

اما الزيت غالبيته يأتي من اوكرانيا وحتى الان ما زالت تصل كميات منه شُحنت قبل الحرب مشيراً إلى ان هناك مصادر بديلة كاميركا الجنوبية واميركا الشمالية.

ولفت إلى ان القطاع الخاص يقوم بواجباته بتأمين مصادر بديلة وتأمين البضائع وعلى الدولة تأمين العملة الاجنبية.