لبنان | القطاع الصحي في العناية… وأدوية البنج مقطوعة!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ 44 دقيقة

أوضح نقيب الصيادلة جو سلوم أن “موضوع انقطاع أدوية البنج كانقطاع أدوية السرطان، هي رهينة أهواء البعض ورهينة سياسة عدم الترشيد ولكن مع الحلول المقترحة هناك بارقة أمل لتوفر جزء من الاموال”.

واضاف سلوّم في حديث إذاعي: “أطمئن اللبنانيين انه ستكون هناك حلحة وسيتم استيراد المزيد من ادوية البنج وتسليمها الى المستشفيات والفترة الزمنية لن تكون طويلة”.

يذكر أن أزمة لبنان مع الدواء ليست بالجديدة، فقد أصبحت حياة المواطنين، وخاصة المرضى منهم على حافة الهاوية، يُصارعون يومياً من أجل البقاء. وفي ظل الانهيار المالي الحاصل، وارتفاع سعر صرف الدولار، وانتشار فيروس كورونا، استفحلت هذه الأزمة أكثر فأكثر.

وكان لفت مدير المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية في الجامعة اللبنانية نزيه أبو شاهين إلى أنه “لا توجد اعتمادات كافية من وزارة الصحة العامة لكي تحصل على الأدوية. فمصرف لبنان يُعطي مبلغاً مُعيّناً لوزارة الصحة، من ضمنه مبلغاً لشراء أدوية السرطان والأمراض المزمنة”.

وأشار أبو شاهين إلى أنّ، “كمية المبالغ المرصودة للاستيراد أقل من الأول بكثير. كذلك بعض التُجار يخبّئون كميات من الأدوية بانتظار رفع الدعم، فكُنا نرى عندما يُرفع الدعم بنسبة معيّنة تظهر بعض الأدوية، لذلك هناك جزء مخبّأ بانتظار رفع الدعم، مثله مثل أي سلعة أخرى غذائية أو غيرها”.