لبنان | الدفاع المدني: 28 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

*إخماد حرائق (عدد18) :

*اعـشاب(عدد9) : رشميا – الباروك – جديتا – بحمدون – بشعلة – تل عباس

وأشجار في : حصروت – طرابلس – حاصبيا.

* منازل (عدد3): السمقانية – جبيل – حارة حريك.

* سيارات (عدد3) : الجديدة – الغازية – ابي سمرا.

*مؤسسات(عدد2) : داخل منشرة في مجدل عنجر – داخل محل في برج حمود.

*نفايات (عدد1) : الجديدة.

– نقل وإسعاف (عدد9) :

*حوادث (عدد7): ذوق مكايل – برج البراجنة – مستيتا – غبالة – السهيلة – الدكوانة – بعبدات.

*حوادث سير(عدد2): كفرعبيدا وسحب مصاب من داخل سيارته ونقله الى المستشفى – الغندورية وسحب مصاب من داخل سيارته.

– سلامة عامة(عدد1) : خلال نشاط سياحي على شاطىء جبيل.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.