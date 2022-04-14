لبنان | طقس ربيعي يرافقنا… ودرجات الحرارة إلى ارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر ومعتدل نهاراً ومائل الى البرودة ليلاً، ويستمر في الايام المقبلة مع ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة.

ويتحول الطقس الى دافىء وجاف يوم والاحد وحار يوم الاثنين مع رياح مغبرة وارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٤ و ١٨ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٦ درجات.

– الجو : مشمس

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٠ ٪؜

– الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٤ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر معتدل وقليل السحب والحرار ترتفع تتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.

السبت: مستقر معتدل وقليل السحب والحرار ترتفع تتراوح بين ١٥ و ٢٤ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.