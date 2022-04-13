لبنان | ارتفاع في عدد جرائم السرقة والقتل.. الأمن ليس بخير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

جاء في “الدولية للمعلومات”:

يكثر المسؤولون من التصريحات مشيرين فيها إلى تراجع في عدد جرائم القتل والسرقة خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، ولكن الأرقام الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تؤكد خلاف ذلك مع ارتفاع في عدد جرائم السرقة والقتل خلال هذه الفترة وفقاً لما هو مبين في الجدول المرفق.

فخلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ارتفعت جرائم سرقة السيارات بنسبة 26.2% وجرائم السرقة بنسبة 21.2% والقتل بنسبة 15%.