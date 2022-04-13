لبنان | نصار يفتتح موسم السياحة لـ”2022″ من جبيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 8:11 مساءً

افتتح وزير السياحة وليد نصار اليوم، موسم السياحة لعام 2022، من مجمع “اده ساندس السياحي” في جبيل بالتعاون مع شركة، TEAM-R، خلال مناورة بحرية نفذتها عناصر من الشركة بمؤازة فريق الانقاذ البحري في الدفاع المدني، في حضور قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس مكتب امن الدولة في القضاء المقدم ربيع الياس، رئيس “حزب السلام اللبناني” روجيه اده، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور، رئيس بلدية بلاط مستيتا وقرطبون عبدو العتيق، رئيس وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك ممثلا العميد ريمون خطار، نقيب اصحاب المؤسسات السياحية جان بيروتي، رئيس قسم الشرطة السياحية العقيد مارك صقر، مستشار وزير السياحة عماد فرحات، المدير العام لمجمع “اده ساندس” فادي اده، مدير عام شركة team -r روي سليمان وعدد من المهتمين.

وبعد تنفيذ المناورة الانقاذية في البحر التي تمثلت بعمليات انقاذ لمواطنين من البحر، القى الوزير نصار كلمة نوه فيها بهذا الحدث وقال: “نحن كأبناء جبيل الذين تربينا وعشنا على هذا الشاطىء نعرف مخاطره بسبب التيارات المائية، لذا السلامة العامة مهمة جدا على شواطئنا ونحتاج الى مثل هذه الفرق الانقاذية، التي تساعد على انقاذ المواطنين من الغرق وتؤمن فرص عمل للشباب اللبناني خصوصا مع بداية فصل الصيف”.

واعلن ان “الضابطة السياحية في الوزارة جاهزة للتعاون في مساعدة ودعم هذا القطاع لا سيما لجهة التدريب وزيادة العدد ووضع قوانين، مما يعطي امانا اكثر لهذا القطاع”، مؤكدا ان “الشراكة بين القطاع الخاص والعام اساسي وهذا ما نعمل على تطبيقه في وزارة السياحة ايمانا منا بالكفاءات اللبنانية على الصعد كافة”.

وطمأن بأن “موسم الصيف سيكون مزدهرا في لبنان هذا العام رغم كل الظروف التي نمر بها”، مشيرا الى ان “كل شركات الطيران ابلغته ان الحجوزات اكثر من جيدة وهي تدرس امكانية زيادة رحلاتها الى لبنان لتلبية الحاجة المطلوبة منها”، وقال: “اطلقنا الروزنامة السياحية الصيفية منذ اسبوع ومستمرون بها كما حصل في فصل الشتاء”.

وتطرق الى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة آملا ان “تحصل على خير وسلامة فيختار اللبنانيون ممثليهم من اجل اعطاء شرعية للمجلس النيابي الجديد ومن ثم حكومة جديدة وصولا لانتخابات رئاسية”، مؤكدا ان “اعضاء الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملتزمون العمل يدا واحدة بعيدا كل البعد عن الكيدية والمحسوبيات، وعلى مسافة واحدة من جميع اللبنانيين في الانتخابات النيابية خدمة لجميع اللبنانيين”.

واعلن ان وزارة السياحة “ستسهل ضمن القوانين عمل المؤسسات السياحية من اجل تشجيع المستثمرين في هذا الظرف الصعب الذي نعيشه اقتصاديا واجتماعيا لتعود العجلة الاقتصادية الى البلد وتتحسن من جديد”.

وختم منوها “بدور مجمع “اده ساندس” على الصعيد السياحي في لبنان بكل ما تقوم به بلديتا جبيل وبلاط من اجل تنشيط الحركة السياحية في بلاد جبيل”.