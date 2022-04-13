لبنان | انتهاء جلسة اللجان من دون إقرار الـ”كابيتال كونترول”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

لم تفض جلسة اللجان المشتركة الى إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” وسيتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل وتم إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع.

في هذا السياق أعلن النائب ابراهيم كنعان أنه لإقرار “كابيتال كونترول” يجب ان يكون هناك رأس مال وودائع ناس وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة والكابيتال كونترول يجب ان يحافظ على مصلحة الناس.

كلام كنعان جاء عقب جلسة اللجان، حيث أشار الى “اننا ندخل تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة من الحكومة وذكرنا في المادة الاولى ان الودائع مصانة بالدستور وعملياً بتوزيع الخسائر الذي يجب ان يكون عادلاً ويجب ألا يأخذ بطريقه تعب الناس”.

النائب قاسم هاشم من جهته اعتبر في حديث لـmtv أنّ التعديل الأهمّ على قانون الكابيتال كونترول يتعلّق بحقوق المودعين لأنه كان ملتبساً في هذه النقطة وتمّ التأكيد على أن حقوق المودعين لا يمكن المساس بها

وأضاف: طلبنا من مصرف لبنان أن يتمّ إعداد تصوّر واضح حول ما يريده تحديداً لتُبنى النقاشات على أساسها.