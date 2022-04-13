لبنان | طقس ربيعي مشمس ودرجات الحرارة إلى ارتفاع في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يسيطر على لبنان طقس ربيعيّ مستقر ومعتدل نهاراً ومائل الى البرودة ليلاً، ثم ترتفع درجات الحرارة في الايام المقبلة، ويتحول الطقس الى دافىء وجاف ومغبرّ يومي السبت والاحد المقبلين.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٣ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٥ درجة

٢- الجو : مشمس مع بعض السحب وتشكل ضباب محلي خفيف

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

الخميس : مستقر معتدل وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س

الجمعة : مستقر معتدل وقليل السحب والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٥ و ٢٤ درجة ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س