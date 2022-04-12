لبنان | اشكال في البقاع وسقوط قتيلين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 10:29 مساءً

وقعت جريمة قتل في بلدة مجدل عنجر البقاعية ذهب ضحيتها كل من اللبناني (ق. د. ح) وشخص آخر سوري الجنسية صودف مروره في المكان، بسبب خلافات قديمة.

وفي التفاصيل، ان المدعو (ع. ق. ق.) اطلق النار باتجاه (ق. د. ح) فأرداه على الفور. ولدى سماع عائلة المغدور بجريمة قتل ابنهم أقدموا على مهاجمة منزل القاتل، وبدأوا بإطلاق النار عشوائيا فأصيب سوري صودف مروره في المكان عن طريق الخطأ.

وعلى الفور طوق الجيش البلدة وعمل على تنفيذ مداهمات بحثا عن مطلقي النار. ونقلت جثة المغدور الى “مستشفى فرحات” في البقاع الغربي، فيما نقلت جثة السوري إلى “مستشفى تعنايل”.