لبنان | نقابة المحررين تقر وثيقة “استقلالية الاعلام”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أقر مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية وثيقة ” استقلالية الإعلام”.

عقد المجلس إحتماعا برئاسة النقيب جوزف القصيفي وحضور الأعضاء، حيث ناقش القضايا والبنود المدرجة على جدول الأعمال واقر الآتي:

– اقرار وثيقة “اعلان نقابة محرري الصحافة اللبنانية حول حرية الصحافة واستقلاليتها” التي وضعت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين عشية الانتخابات النيابية المقررة في دورة 15 أيار 2022، وتقرر الاعلان عنها في مؤتمر صحافي يعقده النقيب في وقت لاحق. كما تقرر تعميمها على المرشحين رؤساء واعضاء اللوائح الانتخابية لتوقيعها.

– أقرار مشروع بروتوكول التعاون بين النقابة ونقابتي الاطباء في بيروت والشمال تمهيداً للبت به معهما.

– عقد جلسة خاصة لمناقشة واقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة في 26 الجاري.

– أطلع المجلس على ما انتهت اليه الاتصالات بشأن اقرار المراسيم التنظيمية لقانون انتساب الصحافيين غير المضمونين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقرر تكثيف الاتصالات لاصدارها.