لبنان | قفزة مفاجئة لدولار السوق السوداء.. كم سجل ظهر اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 2:02 مساءً

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً أمام الليرة اللبنانية، حيث بلغ 25100 و 25200 ليرة للدولار الواحد.

وكان الدولار قد سجل صباحاً تسعيرة ما بين (24500 – 24600) ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” أمس الاثنين /64,500,000/$ أربعة وستون مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل 22250 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

كما دعا مصرف لبنان المركزي جميع المصارف ومؤسسات الصرافة للاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

من جهة أخرى يرى الخبراء أنها هناك العديد من الملاحظات على اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي، ويعتبرون أنه لا بد من الاعتراف بأن اتفاق الإطار مجرد “اتفاق تمهيدي” رسم أمام لبنان خريطة طريق واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وفند بالتفصيل الإصلاحات المطلوبة من السلطات اللبنانية كشروط لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على منح قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وأشاروا إلى أنه للوهلة الأولى يتوقف المراقب عند القيمة الهزيلة لهذا القرض خاصة إذا ما وضعت بموازاة حجم الانهيار وإجمالي الخسائر البالغ 80 مليار دولار على أقل تقدير.