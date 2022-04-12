لبنان | إليكم جدول أسعار المحروقات الجديد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

صدر جدول جديد لتحديد أسعار المحروقات وجاءت على الشكل الآتي:

بنزين 98 أوكتان: 463 ألف ليرة

بنزين 95 أوكتان: 454 ألف ليرة

ديزل أويل: 491 ألف ليرة.

يذكر أنه كان نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث سابق له ما يتم تداوله عن “فقدان مادة المازوت”، مؤكدا ان “المازوت والبنزين متوافران في الاسواق”، ومشيرا إلى أن “أزمة الافران ليست بسبب عدم توافر المازوت”.

وأكد أن “بواخر المازوت تأتي تباعا الى لبنان”، مطمئنا ردا على سؤال الى “أننا سنشهد انخفاضا في الجدول الجديد لأسعار المحروقات”.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية.