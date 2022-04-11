لبنان | إفطار في دارة البخاري بحضور عدد من رؤساء الأحزاب.. وميقاتي: سأزور السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 8:46 مساءً

التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في اليرزة وذلك خلال مأدبة إفطار.

وبعد اللقاء، قال الرئيس ميقاتي: “سعدت جدا هذا المساء بلقاء سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الصديق وليد البخاري. وسعادتي نابعة من عودته إلى لبنان بعد هذا الغياب القسري، وقد سمعت من سعادته حرص المملكة، ملكا وولي عهد وقيادة، على دعم لبنان، وأن تكون دائما إلى جانب لبنان. لم نتحدث عن الغيمة التي مرت في المرحلة السابقة، لان العلاقات تمر أحيانا بمطبات، ونحن لا نريد أن نذكرها، بل ذكرنا سوية العلاقة التاريخية والمستقبلية بين المملكة ولبنان”.

وأضاف: “تحدث سعادته عن الشراكة الفرنسية – السعودية في ما يتعلق بدعم ستة قطاعات في لبنان، وقال إن عودته في هذا الشهر الفضيل هي عنوان لمزيد من التعاضد مع الشعب اللبناني. هذا هو عنوان شهر رمضان، شهر الرحمة والتعاضد ومناسبة لشد أواصر المحبة التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية، والتعاضد الذي يؤكده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين. وأكد لي سعادة السفير حرصهما الكبير على لبنان ووحدته ومساعدته، والنظر الى ما يريده لبنان. نأمل باذن الله أن تكون صفحة جديدة نحو تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين”.

وردا على سؤال، قال ميقاتي: “لم أشعر يوما بأن المملكة العربية السعودية أغلقت أبوابها أمامي وأمام أي لبناني، فنحن نعلم تماما أن اللبنانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية محاطون بكل رعاية واهتمام من قبل القيادة، وأنا بإذن الله سأقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية قريبا جدا، وإذا أردتم معرفة التاريخ خلال شهر رمضان المبارك”.

وردا على سؤال عن الضمانات التي قدمها لبنان إلى المملكة العربية السعودية، قال: “نحن نتحدث عن علاقات بين دولتين، والبيان الذي أصدرته عن حرص لبنان على العلاقات والثوابت اللبنانية في ما يتعلق بأفضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي هي الاساس كدولة، فالعلاقة بين الدولتين ستكون بإذن الله مبنية على هذه الأسس. إني حريص على العلاقات وتمتينها أكثر فأكثر”.

وتابع: “لقد أكدت في بياني الثوابت، وأننا ملتزمون كل ما يحمي سيادة لبنان، وفي الوقت ذاته ألا يكون لبنان منصة أو مصدر ازعاج لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، فهذا هو الأساس”.

الى ان الافطار في دارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة سيكون بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيسين السابقين أمين الجميل وميشال سليمان ورئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وأشارت معلومات صحفية الى ان الافطار في دارة السفير السعودي سيكون أيضاً بحضور سفراء الكويت وقطر وأميركا وفرنسا وألمانيا وروسيا كما سيحضر أيضا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ووزير الزراعة عباس الحاج حسن والنائبة بهية الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

بدوره، اعتبر السفير السعودي وليد البخاري، أنه “لم يكن هناك قطع للعلاقات مع لبنان إنما إجراء دبلوماسي للتعبير عن موقف كان مسيئا للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”.

ولفت بعد انتهاء الإفطار الى أن “السعودية لطالما أكدت اهتمامها وحرصها لاستقرار لبنان وانتمائه الوطني وانطلاقا من هذه الرؤية كانت عودتنا إلى لبنان”.