لبنان | أفران الجنوب تستسلم: لا خبز بدءا من اليوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن رئيس نقابة أصحاب الأفران في صيدا والجنوب الحاج زكريا العربي القدسي عن توجه جميع الأفران جنوباً بما فيها أفران صيدا وأفران العربي للتوقف عن العمل والإقفال بدءاً من الليلة وذلك بسبب نفاد مخزونها من الطحين وعدم قدرتها على تأمين حاجتها منه نظراً لعدم توافره .

وقال العربي ان “قسماً كبيراً من أفران صيدا كان توقف عن العمل في وقت سابق من اليوم، والباقي سيلحق بها تباعاً لأنه لم يعد لديها طحين، وبالتالي فإن الأفران لن تستطيع تأمين حاجة المواطن من الرغيف الى أن يتم حل أزمة الطحين” .