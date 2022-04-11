لبنان | الراعي بعد لقائه البخاري: عودة سفراء الخليج عكست ارتياحا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، حيث جرى عرض للأوضاع العامة، وكانت مناسبة أكد فيها الراعي ان “عودة سفراء دول الخليج الى لبنان عكست ارتياحاً لبنانياً وطنياً، وأعادت التأكيد على وقوف الأشقاء العرب الى جانب لبنان، الأمر الذي يحتاجه أكثر من أي وقت مضى”.

وكان الراعي استقبل أمس وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية.

وكان البخاري قام بزيارة لدار الفتوى والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أبدى الأخير ارتياحه لعودة الدبلوماسية الخليجية الى لبنان وفي مقدمها سفيرا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وكان السفير السعودي عاد الى لبنان يوم الجمعة في 8 نيسان حيث لاقى ترحيبا كبيرا.