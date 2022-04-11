لبنان | خبر سار لعمال بلدية طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد في بيان، أن “وزير الداخلية بسام مولوي قد وقع ملف المساعدة الاجتماعية لعمال بلدية طرابلس”.

وقال: “مجددا يصدقنا معالي الوزير القول والعمل ومجددا يعبر عن حرصه على أهله وناسه، وهو فيما تشغله التحضيرات الانتخابية لا يقصر مع شرائح مجتمعنا وأهلنا. أننا نتوجه بالشكر له ولدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يبدي الحرص الأكبر على مصالح طرابلس ومطالبها”.