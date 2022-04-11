لبنان | طلبٌ لتعديل موعد إقتراع المغتربين في الكويت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

سلم مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، كتاباُ الى القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية في دولة الكويت باسل عويدات، موجهاً الى رئيس الحكومة رئيس نجيب ميقاتي وكل من وزيري الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، طالبنا فيه “تعديل موعد إجراء الاقتراع الخاص بالمغتربين في دولة الكويت الى يوم الجمعة الموافق 13 أيار، وذلك إفساحاً في المجال لعدد أكبر من أبناء الجالية اللبنانية المسجلين لممارسة حقهم في الاقتراع نظراً لتزامن الموعد المحدد في 15 أيار مع عطلة عيد الفطر الرسمية في دولة الكويت”.