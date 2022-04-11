لبنان | توقيف خمسة مشتبه بهم في طرابلس بتهم متعددة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 4:59 مساءً

أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة طريق العبدة البحرية، خمسة مشتبهٍ بهم بترويج وتعاطي المخدّرات، وهم

م. أ. (من مواليد عام 1987، لبناني)

أ. م. (من مواليد عام 1992، لبناني) مطلوب بجرم محاولة قتل.

ع. ب. (من مواليد عام 2000، لبناني)

ع. ب. (من مواليد عام 1992، لبناني)

ح. ع. (من مواليد عام 2000، فلسطيني)

ما ضَبَطَت بحوزت الموقوفين اسلحة من مخدرات الى اسلحة صالحة للاستعمال وبنادق صيد

وضَبَطَت بحوزتهم:

/13،6/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف.

/4/غ. “كوكايين”.

بندقية كلاشينكوف مع ممشط و/40/ طلقة صالحة للاستعمال.

بندقية صيد أوتوماتيكية مع /4/ طلقات صالحة للاستعمال.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.