لبنان | الاشقر: عودة البخاري تشكل عاملاً ايجابياً للقطاع السياحي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ 26 دقيقة

وكأن عودة السفير السعودي اضافت الكثير من الآمال الى اللبنانين عموماص واصحاب القطاعات والسياحة خصوصاً بحيث إعتبر رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر في بيان:

ان “القطاع السياحي كان من أول المطالبين بالحفاظ على العلاقات بين لبنان والخليج العربي بالمستوى الذي عهدته على مدى عقود”.

وإذ رحب الأشقر بـ”عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان”، اعتبر إن هذه العودة تشكل عاملاً إيجابياً كبيراً بالنسبة للبنان بشكل عام وللقطاع السياحي بشكل خاص”، متمنياً أن “تعطي الدول الخليجية لا سيما المملكة السعودية ايعازاً لمواطنيها لزيارة لبنان، خاصة أن هذه الدول تشكل العمود الفقري للسياحة في لبنان”.

واعتبر الأشقر أن “عودة السياح الخليجيين إلى لبنان سيشكل ركيزة وفرصة لإنقاذ الوضع الإقتصادي المتعثر والمأساوي”، مؤكداً على أن “القطاع السياحي كان أحد أبرز القطاعات الإقتصادية التي ساهمت في إعادة نهوض دول شهدت أزمات مالية مماثلة للبنان كاليونان وقبرص”.

وكشف الأشقر عن أن “الأعياد الحالية لم تساهم إلا بشكل خجول بتحريك القطاع السياحي، في ما عدا مناطق التزلج، كما أنها لم تنعكس على حجوزات الفنادق”.