لبنان | مذكرتان بالاقفال الرسمي في عيدي العمل والفطر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مذكرة ادارية رقم 9/2022، قضت بإقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد العمل، وجاء فيه:

“استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الرامي الى تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية. وبما ان تاريخ عيد العمل لهذا العام يوافق يوم أحد، لذلك

تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 2 ايار 2022”.

عطلة عيد الفطر: كما صدرت مذكرة ثانية رقم 10/2022، قضت باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد الفطر السعيد. وجاء فيها:

“استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي الى تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية.

ولمناسبة عيد الفطر السعيد تقفل جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الاول والثاني من ايام العيد، وذلك وفق اعلان دار الفتوى للاول من شوال (اول ايام عيد الفطر) واعلان المجلس الشيعي الاعلى للاول منه.

وفي حال تطابق توقيت وقوع العيد في اليوم عينه، يكون الاقفال يومين فقط”.