لبنان | عبود بحث مع وزير البيئة في خطة ازالة النفايات السنه المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 3:59 مساءً

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي :

استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي وفداً من الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس برئاسة الدكتور صلاح رستم وأعضاء الهيئة الادارية الجديدة السادة فواز نحاس، رامي ناصيف، السيدة زينة خوري والأستاذ رشدي معلوف .

بداية هنأ المحافظ عبود الهيئة الادارية الجديدة مؤكداً وقوفه الى جانبهم و دعمه لمسيرة الرابطة ليكون باستطاعتهم الوقوف أمام المواطنين ومساعدتهم في ظل الاوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطن والتي تنعكس سلباً على حياته خاصة في هذه الأيام الصعبة .

وفي نهاية اللقاء أودعت الهيئة المحافظ عبود خطة عملها للمرحلة المقبلة، على أن يبقى التنسيق قائماً لاستمرار التعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

لقاءات محافظ بيروت القاضي مروان عبود

لقاءات محافظ بيروت القاضي مروان عبود

من جهة أخرى، زار المحافظ عبود و وزير البيئة ناصر ياسين ورئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمتابعة ملف مستحقات الشركة التي تقوم بأعمال النظافة في مدينة بيروت.

واستكمالاً لذلك، عُقِد اجتماعاً في مكتب المحافظ عبود ضمه ووزير البيئة ناصر ياسين ورئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني وخبراء مختصين من بلدية بيروت و وزارة البيئة لدراسة خطة إزالة النفايات للسنة المقبلة من شوراع العاصمة بعد انتهاء عقد شركة رامكو.