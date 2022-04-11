لبنان | وزير الزراعة يزور خيمة اعتصام الاساتذة عند مدخل السراي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد اعلان اساتذة الجامعة اللبنانية الاعتصام امام السراي الحكومي، زار وزير الزراعة عباس الحاج حسن التي نصبها الأساتذة صباحا عند مدخل السرايا الحكومية، مطالبين مجلس الوزراء بـ “إقرار مطالبهم المحقة ورفع الظلم اللاحق بالجامعة”.

وقال الحاج حسن “يفترض أن يكون مكان أساتذة الجامعة مع طلابهم وفي مراكز أبحاثهم ودراساتهم، لا في خيمة على مدخل مقر الحكومة يطالبون منها بإقرار حقوقهم الأساسية والبديهية”.

واكد تضامنه مع “الجامعة اللبنانية” وهي الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان التي تتيح العلم بالمجان لشباب لبنان وشاباته بأعلى المستويات العلمية والأكاديمية وافضلها، بحسب معايير اهم مؤسسات التصنيف الأكاديمية والعلمية في العالم. خريجو “الجامعة اللبنانية” يرفعون اسم لبنان في اهم المؤسسات العلمية والطبية والبحثية في العالم وهم يرفدون الوطن بمليارات الدولارات سنويا من الخارج. لذلك يجب انقاذ هذا الصرح عبر إقرار ملفات الجامعة المحقة والأكثر من ملحة اليوم قبل الغد وقبل ان تنهار وينهار معها الوطن”، معتبراً ان “اي خلاف بين السياسيين على الجامعة والتعيينات فيها يؤدي إلى تأخير إقرار ملفاتها ودمارها وهجرة اساتذتها وخسارة لبنان للادمغة الشابة”.

وختم: “أنا إبن “الجامعة اللبنانية” ولولاها لما استطعت أن أكمل تعليمي الجامعي وأصل إلى ما وصلت إليه الان”.