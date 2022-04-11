لبنان | الدفاع المدني: 84 مهمة خلال 72 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 72 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد49) :

أحراج (عدد2) : بعقلين – سيارة في حرج في الفيدار وسحب جثة من داخل السيارة ونقلها إلى المستشفى.

اعشاب(عدد18) : رشميا – فاريا(*2) – جبل البداوي – كفردبيان – صاليما – جعيتا – الكفور – حالات الحيصة – كترمايا – السفيرة – بشري.

واشجار في : برالياس- وادي كفرمتى – طوران/الضنية – القطين/الضنية – قب الياس.

منازل (عدد5): بيت شباب – الشياح – برج حمود – ادونيس – جب جنين.

سيارات (عدد9): سيارة رباعية الدفع في عاليه (*2) – عجلتون – شاحنة في ضبية – سن الفيل – البوشرية – دراجة نارية في الجديدة – المصيلح.

مؤسسات (عدد4): داخل متجر لتصليح وبيع الكترونيات في برج البراجنة – داخل صالون للتزيين النسائي في النبعة – داخل متجر لبيع المواد الغذائية في بنعفول- داخل منشرة في البوشرية.

كهرباء (عدد6): مولد في: خلدة، دورس، عنقون – محول في المصيلح(*2) – عمود في أنفه.

نفايات (عدد4) : بقنايا – اوتوستراد المتن السريع – برج حمود.

وأعشاب في عين زحلتا.

مختلف (عدد2): بؤرة لتجميع قطع السيارات المستعملة والحديد في التبانة/طرابلس – غرفة على سطح مبنى

سكني في جل البحر.

– نقل وإسعاف (عدد30) :

حوادث (عدد21): الحدث(*2)- برج البراجنة – المتين – الصفرا – برج حمود (*2)- الحمرا – أدونيس –

الدكوانة – حارة صخر – البسطة الفوقا – صور – العقيبة – طريق الجديدة – بحنّس – الغبيري

– جسر المطار- جعيتا – الفنار – ذوق مكايل.

حوادث سير(عدد9): برج البراجنة وإسعاف مصاب في مكان الحادث – بدنايل ونقل جريح إلى المستشفى – طريق

عام الثكنة/صور ونقل جريح إلى المستشفى – صور ونقل مصابة إلى المستشفى – أبلح ونقل

جريح سوري الجنسية إلى المستشفى – برج البراجنة ونقل جريح إلى المستشفى – كورنيش

المزرعة ونقل جريح إلى المستشفى – سليم سلام ونقل جريح إلى المستشفى- أوتوستراد

السعديات وإنقاذ مصاب من داخل السيارة.

– إغاثة وإنقاذ (عدد2): سحب مياه السيول من داخل مستودع مجمع تجاري في عاليه – فتح باب منزل في : الفنار، مستديرة

الحايك.

– سلامة عامّة (عدد3): دير القمر – حراجل – عيون السيمان/كفردبيان.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 72 ساعة الماضية 84 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.