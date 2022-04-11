لبنان | الدولار الأسود يفتتح الأسبوع “على الهَدى”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

سجل دولار السوق السوداء اليوم الإثنين استقراراً جديداً إذ تراوح ما بين الـ24150 ليرة لبنانية للشراء و24100 ليرة لبنانية للبيع.

وكانت أعلنت السعودية والكويت، الخميس، عن عودة سفيريهما إلى لبنان، وذلك استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان.

وقالت الخارجية السعودية إن عودة السفير السعودي إلى لبنان، جاءت “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضافت أن السعودية “تؤكد على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي، متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه”، وفق ما ذكرت وكالة “واس”.

كما قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني، الخميس، إن الكويت أبلغت رئيس الوزراء بأن سفيرها في بيروت سيعود إلى لبنان قبل نهاية الأسبوع.

وكان بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” أمس /38,000,000/$ ثمانية وثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 22200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وجاء في البيان: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.