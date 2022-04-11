لبنان | طقس ربيعي مستقرّ في الأيام المقبلة… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 10:09 صباحاً - منذ 10 دقائق

يؤثر طقس ربيعي معتدل الحرارة ومستقر على لبنان. وتنخفض الحرارة قليلًا اليوم، ويتقلب الطقس ليلًا وغدًا مع إحتمال لبعض الأمطار المحلية وانخفاض بالحرارة.

والطقس حار وجاف يومي السبت والأحد المقبلين مع إرتفاع الحرارة وغبار في الجو…

وفي التفاصيل:

الإثنين:

١- الحرارة ساحلُا بين ١٥ و٢٣، بقاعًا بين ٨ و٢٢ وعلى الـ١٠٠٠م بين ١٢ و٢١ درجة

٢- الجو: قليل السحب يتحول غائم ليلًا مع إحتمال أمطار محلية وثلوج خفيفة على الجبال العالية

٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط ليلًا سرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س خاصة شمالًا

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٦٠ – ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الثلاثاء: الطقس متقلب، بارد قليلًا وغائم جزئيًا مع تشكل ضباب محلية واحتمال ٣٠-٤٠٪؜ أمطار خفيفة محلية خاصة قبل الظهر وثلوج خفيفة على الجبال العالية. الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٠ ساحلًا، بين ٦ و١٥ بقاعًا وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مستقر، معتدل وقليل السحب. الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و٢٢ ساحلًا، بين ٨ و١٩ بقاعًا وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.