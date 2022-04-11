لبنان | هل من خوف أمني على الانتخابات النيابية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 10:09 صباحاً - منذ 57 دقيقة

استبعد الوزير السابق مروان شربل أي خوف امني على الانتخابات النيابية، لافتاً الى ان “التفاهم السياسي الحاصل يخفف من الهواجس الأمنية”.

وشدد في حديث إذاعي على ان “الانتخابات ستحصل، كونها مطلب اساسي في الداخل كما الخارج”، موضحاً ان “عدم اجرائها سيوصل البلاد الى فراغ، اذ لا تمديد للمجلس الحالي ولا حكومة وبالتالي لا انتخابات رئاسية”.

واستبعد شربل أي تغيير في المجلس النيابي الجديد نظراً لعدم توحيد لوائح المجتمع المدني وما يعرف بـ”الثورة” في الدوائر الانتخابية.

وعن عودة سفراء الخليج الى لبنان، لفت شربل الى ان “لبنان بحاجة للدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية”.