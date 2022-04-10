لبنان | بالفيديو: هلع على الطائرة.. والمسافرون: نزلونا ما بدنا نموت!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 07:14 مساءً - منذ 29 دقيقة

طارق أبو طه يُمنع من العودة الى لبنان من دبي رغم ورود اسمه

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه حالة من الهلع أصابت المسافرين على متن طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط (الميدل إيست)، فيما أفادت معلومات عن حصول عطل تقني أثناء إقلاع الطائرة من لبنان باتجاه مصر.

ويظهر في الفيديو صوت احدى المسافرات تقول: “نزلوني ما بدي موت”.

وتابعت “إن الطّيار عرّض حياة المسافرين للخطر بسبب إقلاعه رغم وجود عطل”. وطالبت بوقف مسار الطائرة وعدم الطيران، فيما سُمع صوت المضيفة وهي تطلب من الجميع التزام مقاعدهم.

وبحسب المعلومات، فإن الرحلة كانت متوجهة من بيروت إلى مصر، وقد توقفت الرحلة وعاد الركاب أدراجهم.