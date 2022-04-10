لبنان | ظروف صعبة.. ومعدّل انعدام الأمن الغذائي الى ارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

لفت مدير وممثل ​برنامج الأغذية العالمي​ في لبنان عبدالله الواردات، إلى “أننا في ظروفٍ صعبة، ومعدّل انعدام الأمن الغذائي الى ارتفاع، ونحن نقدم مساعدات مالية وحصص غذائية للبنانيين وهي بصدد الزيادة”.

وأشار، في تصريح لقناة الـ”MTV”، إلى أنّ “85 في المئة من القمح الذي يصل الى لبنان هو من ​أوكرانيا​”، موضحًا أنّ “هناك بحث عن بديل لمصدر القمح والمشكلة الأساسية أنه لا يوجد احتياطي للقمح في لبنان”، كما أكّد أنّه “لا معطيات لدي عن موعد وصول القمح من المصادر الجديدة”.