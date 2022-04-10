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لبنان | مفقودٌ من ذوي الاحتياجات الخاصة.. هل شاهدتموه؟

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 45 دقيقة
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، شعبة العلاقـات العامـة، صورة مفقود في العقد الرابع من العمر بناءً على إشارة القضاء المختص”، مشيرة إلى أنّه “عثر عليه بتاريخ 9/4/2022 في بلدة بطرام/الكورة، وليس بحوزته أي مستند يُعرّف عنه، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من صعوبة في النطق”.

ولفتت، في بلاغ، إلى أنّه “يرجى من المواطنين الكرام الذين يعرفون عنه شيئًا أو عن ذويه، إبلاغهم ضرورة الحضور إلى فصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 651273/06 لإجراء اللازم”.

صورة لمفقود من ذوي الاحتياجات الخاصة

صورة لمفقود من ذوي الاحتياجات الخاصة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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