لبنان | المطران عوده: أليس القضاء النزيه مقموعاً في بلدنا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده أنّ “الأنظمة التي يقال عنها ديمقراطية، كحال بلدنا، تبتكر الأساليب البديعة للحفاظ على مصالح كبار القوم ومكتسباتهم، بغية حفاظهم على السّلطة”.

وسأل في عظة الأحد: “أليس القضاء النزيه مقموعاً في بلدنا؟ ألا تخفى الدلائل والحقائق في خدمة ذوي النفوذ؟ ألا يصبح المظلوم ظالماً بفعل ملفّات تظهر بين ليلة وضحاها؟ ألا يسلب الفقير قروشه كي يبقي الغنيّ على ملايينه؟”.